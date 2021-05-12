На вторичке ажиотаж: украинцы бросились скупать малогабаритное жилье

За 4 месяца 2021 года количество сделок на вторичном рынке Киева увеличилась минимум на 5−7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сообщил президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ) Юрий Пита.
В этот период в Киеве наиболее востребованным оказалось малогабаритное жилье (1- и 2-комнатные квартиры площадью до 50 «квадратов»).
Основными причинами роста продаж эксперты считают развитие ипотечного кредитования, в частности внедрение программы «Доступное жилье», а также сосредоточение внутреннего потенциального инвестора на украинской недвижимости.
«Часть граждан пытается вложить имеющиеся средства в недвижимость не только ради сохранения капитала, а еще с целью получения прибыли. Закрытые границы во время летней пандемии только побуждают материализовать имеющиеся состояния, а не выводить капитал из страны», — подчеркнула председатель Киевского городского отделения АСНУ Елена Гайдамаха.
По ее словам, в настоящее время наибольшим спросом в столице пользуется жилье эконом-сегмента: львиная доля всех сделок, а это более 60%, приходится на квартиры площадью до 50 м2. При этом около 80% потенциальных покупателей заинтересованы в приобретении жилья, построенного не позднее 2000 года.
В крупнейших городах, таких как Одесса, Львов, Харьков и Днепр, количество сделок также выросло — в среднем на 3−5%.
«В сегменте 3-х и многокомнатных квартир во время апрельских локдаунов спрос снизился на 10−15%, а в некоторых городах и до 20%. Однако майское послабление карантина способствует реализации отложенного спроса. С начала мая, по сравнению с началом апреля, количество сделок в зависимости от площади и локации жилья выросла на 3−5%», — рассказал Юрий Пита.
Что касается вторичного рынка жилья в пригородах, то эксперт подметил, что со второй половины апреля наблюдался рост спроса в пределах 10−12% почти во всех регионах. Причем более 40% спроса пришлось на частные дома площадью 80−150 м2 на расстоянии до 20 км от городских границ.
В зависимости от расположения, качества и площади домов, стоимость жилья в частном секторе выросла до 5−6%. Однако в 85% всех загородных объектов, выставленных на продажу, цены сохранялись на уровне конца 2020 года.
«С января по апрель ценовая динамика на вторичном рынке загородной жилой недвижимости была достаточно стабильной и прогнозируемой. Наиболее популярные квартиры площадью до 50 м2 выросли в цене в среднем на 3−5% в зависимости от локации, состояния дома, а также качества
По прогнозам риелторов, пик активности на вторичном рынке жилой недвижимости Украины придется на вторую половину мая и ожидаемо продержится до конца июня.
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