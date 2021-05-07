Шмыгаль рассказал, могут ли в Украине ввести налоги для богатых

В Украине не планируют повышать общегосударственные налоги. Однако могут быть налоги для богатых.
Об этом заявил в интервью премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
По его словам, сейчас идет работа над бюджетной декларацией. Сейчас внутри Министерства финансов и профильных министерств идут дискуссии относительно пересмотра отдельных акцизов, экологических платежей.
Шмыгаль отметил, что могут быть изменения для того, чтобы наполнить бюджет, изменить ситуацию в отдельных отраслях — медицине, образовании и других социальных направлениях.
«Но это будет касаться не простых людей, не малого и среднего бизнеса. Это действительно будет касаться отдельных направлений, которые имеют высокую маржинальность и должны платить больше, как это есть в других цивилизованных странах мира», — сказал он.
Отметим, в Раде объяснили, как запустить накопительную пенсионную систему с 2023 года.
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