Штрафы за нарушение трудового законодательства увеличились

Налоговая служба напоминает налогоплательщикам, что на увеличение размера штрафных санкций за нарушение трудового законодательства повлияло увеличение размера минимальной заработной платы.
Об этом пишет ГУ ГНС в Винницкой области.
С 01 января 2021 г. минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн., а с 01.12.2021 г. составит 6500 грн.
За фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии, и выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты ЕСВ и налогов, сумма штрафной санкции составляет:
Законодательством установлена ответственность в виде штрафа за недопущение к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде, создание препятствий в ее проведении.
Размер штрафа – 3 минимальных заработных платы.
А вот за недопущение к проведению проверки, создание препятствий при ее проведении и по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений и выплаты зарплаты (абз. 2 ч. 2) применяется штрафная санкция в размере 16 минимальных заработных плат 96 тыс. грн и 104 тыс. грн соответственно).
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