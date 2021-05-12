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Штрафы за нарушение трудового законодательства увеличились

Штрафы за нарушение трудового законодательства увеличились

Налоговая служба напоминает налогоплательщикам, что на увеличение размера штрафных санкций за нарушение трудового законодательства повлияло увеличение размера минимальной заработной платы.

Об этом пишет ГУ ГНС в Винницкой области.

С 01 января 2021 г. минимальная зарплата в Украине составляет 6000 грн., а с 01.12.2021 г. составит 6500 грн.

За фактический допуск работника к работе без оформления трудового договора (контракта), оформление работника на неполное рабочее время в случае фактического выполнения работы полное рабочее время, установленное на предприятии, и выплаты заработной платы (вознаграждения) без начисления и уплаты ЕСВ и налогов, сумма штрафной санкции составляет:

  • 10 минимальных заработных плат (60000 грн и с 1.12.2021 р – 65000 грн) в отношении каждого работника.
  • За совершение повторного нарушения в течение 2-х лет штраф составит 30 минимальных заработных плат (180 тыс. грн и 195 тыс. грн с 1.12.2021 г.) за каждого работника, в отношении которого оно совершено.
  • Нарушение установленных сроков выплаты зарплаты работникам, других выплат, предусмотренных законодательством о труде, более чем за один месяц, выплата их не в полном объеме предусматривает штраф 3 минимальных заработных платы (18 тыс. грн и 19 500 грн соответственно).

Законодательством установлена ответственность в виде штрафа за недопущение к проведению проверки по вопросам соблюдения законодательства о труде, создание препятствий в ее проведении.

Размер штрафа – 3 минимальных заработных платы.

А вот за недопущение к проведению проверки, создание препятствий при ее проведении и по вопросам выявления неоформленных трудовых отношений и выплаты зарплаты (абз. 2 ч. 2) применяется штрафная санкция в размере 16 минимальных заработных плат 96 тыс. грн и 104 тыс. грн соответственно).

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По материалам Finance.UA
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