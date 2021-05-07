Сбор ЕСВ вырос на 22,6%, но ПФ и дальше вынужден заимствовать

В апреле благодаря эффекту низкой сравнительной базы сборы ЕСВ наконец-то показали сильный рост на 22,6% г/г.

Об этом сообщает Цена государства.

Как отмечается, за 4 месяца рост доходов от ЕСВ составил 13,4% г/г, что немного меньше запланированных +14,8% г/г на 2021-й год.

“Для сравнения, именно в апреле и мае прошлого года произошло падение сборов ЕСВ на 3,3% и 3,7% соответственно. Однако, лучшие поступления ЕСВ не спасли Пенсионный фонд от дополнительных займов”, – отмечают эксперты.



Инфографика: Цена государства

В апреле Пенсионный фонд занял у казначейства дополнительные 3,3 млрд грн. По состоянию на начало мая долг Пенсионного фонда составил 72 млрд грн или 1,7% ВВП.

“Возможно, ускорение инфляции и дополнительные инфляционные доходы бюджета уменьшат проблему задолженности Пенсионного фонда”, – подытожили эксперты.



Инфографика: Цена государства

Справка Finance.ua:

В 2020 году Пенсионный фонд Украины недополучил 4 млрд грн из-за предоставления льгот физическим лицам-предпринимателям.

Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

Общая сумма доходов бюджета Пенсионного фонда на 2021 год составляет 495 502 млн грн. Собственные доходы (с учетом остатка на начало года) предусмотрены в сумме 327 957,3 грн, из которых 293 887,3 грн – сумма единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, разделенная на общеобязательноегосударственное пенсионное страхование.

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