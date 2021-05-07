Сбор ЕСВ вырос на 22,6%, но ПФ и дальше вынужден заимствовать

В апреле благодаря эффекту низкой сравнительной базы сборы ЕСВ наконец-то показали сильный рост на 22,6% г/г.
Об этом сообщает Цена государства.
Как отмечается, за 4 месяца рост доходов от ЕСВ составил 13,4% г/г, что немного меньше запланированных +14,8% г/г на 2021-й год.
“Для сравнения, именно в апреле и мае прошлого года произошло падение сборов ЕСВ на 3,3% и 3,7% соответственно. Однако, лучшие поступления ЕСВ не спасли Пенсионный фонд от дополнительных займов”, – отмечают эксперты.
Инфографика: Цена государства
В апреле Пенсионный фонд занял у казначейства дополнительные 3,3 млрд грн. По состоянию на начало мая долг Пенсионного фонда составил 72 млрд грн или 1,7% ВВП.
“Возможно, ускорение инфляции и дополнительные инфляционные доходы бюджета уменьшат проблему задолженности Пенсионного фонда”, – подытожили эксперты.
Инфографика: Цена государства
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