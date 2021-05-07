0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 181 0

Сбор ЕСВ вырос на 22,6%, но ПФ и дальше вынужден заимствовать

Сбор ЕСВ вырос на 22,6%, но ПФ и дальше вынужден заимствовать

В апреле благодаря эффекту низкой сравнительной базы сборы ЕСВ наконец-то показали сильный рост на 22,6% г/г.

Об этом сообщает Цена государства.

Как отмечается, за 4 месяца рост доходов от ЕСВ составил 13,4% г/г, что немного меньше запланированных +14,8% г/г на 2021-й год.

“Для сравнения, именно в апреле и мае прошлого года произошло падение сборов ЕСВ на 3,3% и 3,7% соответственно. Однако, лучшие поступления ЕСВ не спасли Пенсионный фонд от дополнительных займов”, – отмечают эксперты.


Инфографика: Цена государства

В апреле Пенсионный фонд занял у казначейства дополнительные 3,3 млрд грн. По состоянию на начало мая долг Пенсионного фонда составил 72 млрд грн или 1,7% ВВП.

“Возможно, ускорение инфляции и дополнительные инфляционные доходы бюджета уменьшат проблему задолженности Пенсионного фонда”, – подытожили эксперты.


Инфографика: Цена государства

Справка Finance.ua:

  • В 2020 году Пенсионный фонд Украины недополучил 4 млрд грн из-за предоставления льгот физическим лицам-предпринимателям.
  • Кабинет министров утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.
  • Общая сумма доходов бюджета Пенсионного фонда на 2021 год составляет 495 502 млн грн. Собственные доходы (с учетом остатка на начало года) предусмотрены в сумме 327 957,3 грн, из которых 293 887,3 грн – сумма единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, разделенная на общеобязательноегосударственное пенсионное страхование.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.