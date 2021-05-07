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Sony готовит полностью беспроводные наушники с новым дизайном

Интернет-источники сообщают о том, что компания Sony до конца текущего квартала анонсирует новые полностью беспроводные наушники погружного типа (TWS) с обозначением WF-1000XM4. По сравнению с моделью предыдущего поколения (WF-1000XM3) устройство получит переработанный дизайн.

В частности, уменьшатся габариты модулей-вкладышей, а их изменённая форма обеспечит более высокий уровень комфорта во время продолжительного ношения. В целом, новинка в плане дизайна будет близка к Galaxy Buds Pro и Sennheiser Momentum True Wireless 2.

Сетевые источники обнародовали изображения WF-1000XM4 со всех сторон. Наушники выполнены в чёрном цвете с акцентами медного оттенка. Сопутствующий футляр будет наделён системой беспроводной зарядки.

Утверждается, что наушники смогут похвастаться системой активного шумоподавления, которая обеспечит чистое звучание музыки на улице, в транспорте или зашумлённой обстановке.

Есть вероятность, что новинка также получит защиту от влаги и пота. На внешней стороне модулей, скорее всего, расположатся сенсорные площадки управления.

Официальная презентация WF-1000XM4 ожидается в следующем месяце. Сведений об ориентировочной цене пока нет.

По материалам internetua.com
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