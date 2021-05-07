Депутаты предлагают новый способ борьбы с зарплатой в конвертах - законопроект

В Украине планируют внести изменения в Налоговый кодекс относительно стимулирования вывода рынка труда из тени.

Об этом свидетельствует законопроект № 5466, зарегистрированный в Верховной Раде.

Как сказано в пояснительной записке к документу, количество ФЛП, которые не имеют официально трудоустроенных работников, в целом составляет 360,2 тыс. человек (почти 20% от общего количества зарегистрированных ФЛП в Украине). Наибольшее количество среди представителей II-й группы — 66,4 тыс. человек соответственно.

«Количество официально трудоустроенных работников, получающих заработную плату в размере не более минимальной заработной платы, составляет 119 065 лиц», — отмечают авторы проекта Закона.

Цель законопроекта заключается в стимулировании вывода из тени рынка труда, а также содействии созданию новых рабочих мест физическими лицами — предпринимателями с целью увеличения налоговых поступлений в государственный бюджет.

Что предлагают:

ввести максимальное количество работников, которые могут одновременно находиться в трудовых отношениях с ФЛП из числа плательщиков единого налога 1 группы — до 3 человек;

увеличить максимальное число работников, которые могут одновременно находиться в трудовых отношениях с ФЛП из числа плательщиков единого налога — с 10 до 20 человек;

увеличить предельные объемы доходов, дающих право применения упрощенной системы налогообложения плательщиков единого налога 1 — 3 группы, на 85 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года за каждую штатную единицу, которой начислялась основная заработная плата не менее двойного размера минимальной заработной платы, установленной на 1 января календарного года;

закрепить максимально допустимый предельный размер объема дохода при применении данного механизма:

1). I группа ФЛП — до 422 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года;

2). I группа ФЛП — до 1089 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года;

3). III группа ФЛП — до 3300 размеров минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января налогового (отчетного) года.

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