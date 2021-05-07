Правительственная дорожная компания получила 130 миллионов убытков

По результатам 2020 года государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» отчиталась о чистых убытках на сумму 130 миллионов гривень.

Об этом свидетельствует отчет о финансовом состоянии предприятия за 12 месяцев 2020 года, который проанализировал Марлин.

По результатам 2019 года «Автомобильные дороги» отчитались о 443,2 млн грн убытков. При этом в 2018 году финансовый отчет завершен с убытком в размере 314,7 млн грн. Убыток за 2017 год составил 82 млн грн.

В прошлом году 10 дочерних предприятий госкомпании получили чистую прибыль в сумме 85 млн грн, тогда как чистый убыток 21 дочернего предприятия составляет 215 млн грн.

Среди причин убытков руководство госкомпании выделяет следующие:

установление заказчиками дорожных работ дискриминационных условий и применение административных рычагов воздействия, что уменьшает объемы привлечения отдельных дочерних предприятий;

задолженность основных государственных заказчиков перед дочерними предприятиями компании, которая в 2020 году составила 240 млн грн;

более 90% дорожной техники и оборудования предприятий технически устаревшие, поэтому общая потребность облавтодоров в обновлении мощностей составляет более 10 млрд грн;

необходимость содержать большое количество производственных баз, часть из которых отдают в аренду, в том числе, конкурентам;

несостоятельность дочерних предприятий выплатить долги из-за отсутствия доходов.

В 2020 году было возбуждено 6 дел о банкротстве дочерних предприятий госкомпании. Руководство компании также отмечает, что подавляющее большинство предприятий имеют долги, что приводит к потере возможностей выполнять ремонты, содержать автомобильные дороги, грозит банкротством.