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Шмыгаль рассказал, сколько украинцев остались без работы за карантинный год

Шмыгаль рассказал, сколько украинцев остались без работы за карантинный год

В Украине статус безработного имеет 401 тысяча человек.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сообщил в интервью «РБК-Украина».

«Я каждый день имею данные от службы занятости. По состоянию на 6 мая 2021 года статус безработного имела 401 тысяча человек. Всего в течение этого карантинного года, согласно официальным данным, 1 млн человек получили статус безработного. Соответственно было трудоустроено за этот период 665 тысяч человек», — сказал Шмыгаль.

По его словам, еще порядка 500 тысяч рабочих мест удалось сохранить благодаря поддержке бизнеса, программе «5−7-9», программам поддержки людей — речь идет о выплатах по 8 тысяч гривен, выплатах предприятиям на возмещение двух третей заработной платы.

Кроме этого, добавил глава правительства, были также косвенные рычаги экономического влияния, когда власти выделяли средства, например, на инфраструктурные проекты. «По оценкам экспертов, более 50 тысяч рабочих мест было создано в области дорожного строительства. И это также дает свой мультипликативный эффект», — отметил премьер-министр.

По его расчетам, эти вложения в инфраструктуру напрямую позволили сохранить и создать в общей сложности около 160 тысяч рабочих мест. «Это можно отнести к тем 600 тысячам трудоустроенных — это новые рабочие места. Это так называемый косвенный рычаг создания рабочих мест, когда государство инвестирует и раскручивает экономику», — добавил Шмыгаль.

Справка Finance.ua:

  • Как сообщал Государственный центр занятости, на одно рабочее место претендует 6 безработных украинцев.
  • На сегодняшний день украинцам, которые потеряли работу в период карантина, пособие по безработице назначается с первого дня получения статуса безработного, а продолжительность его выплат не может превышать 270 календарных дней.
  • Минэкономики разработало законопроект, согласно которому правительство планирует урезать размер пособия по безработице.

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По материалам РБК-Украина
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