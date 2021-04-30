Как не попасть на мошенников при покупке квартиры «с рук» — советы эксперта

Юрист, руководитель проекта «Онлайн-сервис юридической поддержки недвижимости «Monitor. Estate» Владимир Копоть в эфире Украинского радио рассказал, как купить недвижимость на вторичном рынке и не попасть на мошенников и какие преимущества вторичного жилья перед новостройками.

Что делать, чтобы при покупке квартиры не попасть на мошенников:

для того, чтобы безопасно купить квартиру, нужно в первую очередь обратить внимание на продавца: кто продает, почему, узнать историю самого объекта, как он покупался, дарили ли ее, получали ли по наследству. Нужно смотреть документы, которые предлагают вам на подписание, и проверять саму схему продажи, которую предлагает продавец.

Как проверить документы на квартиру:

это может сделать нотариус, но только тогда, когда вы приходите уже с пакетом документов на сделку. Тогда он открывает разделы, где зарегистрирована недвижимость, и просматривает, что там указано;

проверить жилье могут юристы и сам покупатель, ведь целый ряд реестров есть в открытом доступе. «Имея электронную цифровую подпись, заходим в реестр и проверяем, есть ли обременения, ограничения. Но этого мало, потому что, к сожалению, в реестрах нет истории, то есть как приобретал продавец это имущество. Это очень важно, поэтому продавец должен предоставить вам правоустанавливающие документы. Кроме выписки из реестра, это могут быть договор купли-продажи, завещание, принятие наследства, номер дарения и т. д. », — говорит эксперт.

если на квартиру есть какие-то обременения, это реально проверить. «И если есть определенные факты, то я бы советовал клиенту искать другое жилье. Ведь ситуации бывают разные: если есть вопросы в документах, которые можно недорого решить, а цена квартиры хорошая, то надо учесть, сколько уйдет на процесс погашения документов. Другая история — это посчитать вашу выгоду. Но если вы не хотите связываться с головной болью, то лучше не покупать», — советует Копоть.

Как отличить фальшивые документы:

много документов выдаются на однотипном бланке;

если же говорить о разных приватизационных документах из БТИ , которые выдавали до 2013 года, здесь нужен специалист, который сталкивается с этим каждый день и знает, как они выглядят, там должны быть печати и кто был подписантом этих документов.

Самые распространенные примеры мошеннических схем с недвижимостью:

первое, что бросается в глаза — это продажа по доверенности, когда продавец говорит, что не может приехать, потому что болен или за границей, и есть лицо-представитель;

вторая схема — это подделка документов, когда реальный владелец даже не знает, что его квартира будет отчуждаться. Это происходит, когда подделывают договоры купли-продажи, нотариальные бланки, которые давно были списаны. Но это возможно только в спайке с «черными» нотариусами и регистраторами;

третий вариант мошенничества — это когда не показывают всю цепочку наследников или третьих лиц, претендующих на эту квартиру. Тогда уже третьи лица предъявляют свои претензии к новому владельцу в судебном порядке.

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