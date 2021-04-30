Как не попасть на мошенников при покупке квартиры «с рук» — советы эксперта

Юрист, руководитель проекта «Онлайн-сервис юридической поддержки недвижимости «Monitor. Estate» Владимир Копоть в эфире Украинского радио рассказал, как купить недвижимость на вторичном рынке и не попасть на мошенников и какие преимущества вторичного жилья перед новостройками.
Что делать, чтобы при покупке квартиры не попасть на мошенников:
Как проверить документы на квартиру:
Как отличить фальшивые документы:
Самые распространенные примеры мошеннических схем с недвижимостью:
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