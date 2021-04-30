Что делать, если начисления в платежке за газ не соответствуют потребленному

Если Вы получили платежку за потребленный газ и начисленное не соответствует потребленному, не стоит оставлять все как есть.
Об этом пишет Координационный центр по оказанию правовой помощи.
“Коммерческий учет услуг по поставке и распределению газа в многоквартирном доме производится установленными в жилых и нежилых помещениях узлами учета, обеспечивающими индивидуальный учет потребления услуги в квартирах», – рассказывает начальник Васильевского бюро правовой помощи Валентин Лопухов.
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Субъекты хозяйствования, осуществляющие распределение газа на территории, оснащают потребителей природного газа – физических лиц (население) индивидуальными счетчиками газа или за свой счет, или за счет местного бюджета.
Наряду с этим, люди могут самостоятельно установить индивидуальные счетчики с последующей компенсацией таких расходов за счет средств, которые платят по тарифу на распределение газа. А совладельцы многоквартирного дома могут давать согласие только на установку общедомового счетчика, а не на осуществление учета по его показаниям.
Пример. В Васильевское бюро правовой помощи обратилась жительница одного из многоквартирных домов, оснащенных общедомовыми счетчиком газа.
За февраль газопоставщик насчитал ей (за двоих зарегистрированных в квартире лиц, при наличии одной газовой плиты) 38 м3 потребленного газа. И это является нарушением прав потребителя.
“К сожалению, сегодня в домах, оснащенных общедомовыми счетчиками, облгазы насчитывают людям именно по их показаниям. Дело в том, что они игнорируют нормы профильных законов и пользуются исключительно подзаконными актами более низкого порядка, в частности, Кодексом газораспределительных систем”, – говорит Лопухов.
Что советует эксперт:
Как показывает судебная практика, обращение в суд является действенным способом защиты нарушенного права потребителя.
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