Инфляция в Украине немного замедлилась

Потребительские цены в Украине в апреле 2021 года по сравнению с мартом выросли на 0,7%. С начала 2021 года рост цен составил 4,8%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
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По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к апрелю 2020 года) инфляция замедлилась до 8,4% (с 8,5% в марте).
Продукты питания в Украине за апрель подорожали на 1,2%. Больше всего подорожали подсолнечное масло – на 10,0%, сахар – на 5,0%, хлеб – на 1,3%, мясо и мясопродукты – на 1,3%.
Таблица: РБК-Украина
Таблица: РБК-Украина
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в апреле ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год. Центробанк прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2021 года составит 8,0%.
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