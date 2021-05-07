Инфляция в Украине немного замедлилась

Потребительские цены в Украине в апреле 2021 года по сравнению с мартом выросли на 0,7%. С начала 2021 года рост цен составил 4,8%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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По данным статистического ведомства, в годовом измерении (к апрелю 2020 года) инфляция замедлилась до 8,4% (с 8,5% в марте).

Продукты питания в Украине за апрель подорожали на 1,2%. Больше всего подорожали подсолнечное масло – на 10,0%, сахар – на 5,0%, хлеб – на 1,3%, мясо и мясопродукты – на 1,3%.



Таблица: РБК-Украина



Таблица: РБК-Украина

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в апреле ухудшил прогноз по инфляции на 2021 год. Центробанк прогнозирует, что рост потребительских цен к концу 2021 года составит 8,0%.

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