В Раде предлагают освободить от налогов мелких предпринимателей

Государство должно помочь бизнесу выжить в кризис и оказать максимальную финансовую поддержку и снизить налоги, а не увеличивать их.

Об этом заявил народный депутат Украины Александр Качура.

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«При такой сложной экономической ситуации, которая у нас в стране, нельзя говорить вообще о повышении любых налогов для предпринимателей. Все кафе, все магазины – все закрывается. И еще дополнительная налоговая нагрузка просто приведет к тому, что люди потеряют вообще смысл для существования этого бизнеса», – сказал Качура.

По его словам, власть в нынешний кризис должна максимально поддержать бизнес, как это делают в других странах, а не увеличивать налоговую нагрузку на него.

По мнению депутата, сейчас необходимо освободить малый бизнес от налогообложения, либо предоставить налоговые каникулы, чтобы предприниматели могли выжить и восстановиться после окончания карантинных ограничений.

«Считаю, что малых предпринимателей нужно вовсе освобождать во время этих всех карантинных ограничений от уплаты единого налога, от уплаты других налогов, которые есть. Потому что это для них единственный сейчас вариант выжить. Если говорить о том, что нужно делать государству, мне кажется, что после того, как мы преодолеем уже все эти ковидные времена, затем сделать период, при котором смогут предприниматели восстановиться, льготный период налогообложения», – сказал Качура.

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