«Нафтогаз» выиграл у Фирташа дело на 1 млрд гривен

Северный апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу НАК «Нафтогаз Украины» и отменил иск ООО «Днепропетровскгаз сбыт», согласно которому национальная компания должна была выплатить 1 млрд гривен.
Об этом пишет Finbalance.
До недавнего времени в госреестре учредителем ООО «Днепропетровскгаз сбыт» был указан «Днепропетровскгаз», который входит в группу «РГК» (Региональная газовая компания), связанную с Дмитрием Фирташем (сейчас же в качестве учредителей этого ООО фигурируют кипрские компании Porala Ventures Limited, Pasler Enterprises Limited, Nesiba Ventures Limited, Matheron Limited, Krezer Holdings Limited).
В частности, ООО «Днепропетровскгаз сбыт» отмечало, что с июля 2015 г. по январь 2019 г. приобрело у «Нафтогаза» газ для бытовых потребителей на 18,5 млрд гривен, в том числе для нужд населения без счетчиков газа — на 2,7 млрд гривен.
Спор возник из-за смены правительством норм потребления газа для населения при отсутствии газовых счетчиков. ООО «Днепропетровскгаз сбыт» высказывало мнение, что у него сформировалась переплата, и компания пыталась отсудить ее у «Нафтогаза». Основанием для своего иска ООО «Днепропетровскгаз сбыт» называло постановление Кабмина № 143 от
При этом Северный апелляционный хозсуд указал, что истец просит взыскать средства, уплаченные в период с июля 2015 года по январь 2019 года, тогда как упомянутое постановление было принято в феврале 2019 года и вступило в силу в марте 2019 года — уже после проведения спорной оплаты истцом.
«Из содержания постановления КМУ № 143 от
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