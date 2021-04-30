Эпицентр купил хлебокомбинат у Фонда госимущества за 227 млн грн

Компания Эпицентр К стала победителем аукциона по приватизации госпредприятия Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов в Хмельницкой области. Эпицентр предложил 227,09 млн грн, что на 21% превышало стартовую цену.
Об этом сообщили в Фонде госимущества.
Эпицентр К был единственным претендентом на покупку актива.
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По словам председателя ФГИ Дмитрия Сенниченко, рост конечной стоимости предприятия был обусловлен особенностями процедуры проведения приватизационных аукционов.
«Участники мотивированы повышать цену еще на этапе ценовых предложений, когда не знают количество других зарегистрированных участников. Более высокое стартовое предложение дает им конкурентное преимущество в ходе торгов», – написал он в Facebook.
Сенниченко добавил, что у Дунаевецкого КХП – 11 млн грн долгов, обязательства по которым возьмет на себя новый владелец.
«К сожалению, значительную часть государственных аграрных предприятий трудно назвать успешными. Типичная ситуация – долги и судебные дела. На предприятиях формировалась “искусственная” задолженность”, – заявил глава ФГИ.
По его данным, в 2021 году Фонд намерен приватизировать семь хлебокомбинатов.
Компания Эпицентр К с 2016 года развивает аграрное направление бизнеса. Ее земельный банк превышает 160 тыс. га в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Житомирской, Черкасской и Киевской областях. В состав группы также входят 20 животноводческих ферм и 14 элеваторных комплексов.
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