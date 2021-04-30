Иностранные трейдеры в четыре раза увеличили объемы хранения газа в Украине

По состоянию на 1 мая 2021 года иностранные трейдеры хранят в украинских подземных хранилищах в режиме «таможенный склад» 4,6 млрд кубометров газа. Это почти в 4 раза больше, чем на эту дату в прошлом году. Из них в режиме short haul накоплено 3,4 млрд кубометров газа.

Об этом 7 мая сообщила пресс служба АО “Укртрансгаз”, которое является оператором газохранилищ.

В то же время компании-резиденты в режиме «таможенный склад» хранят 0,54 млрд кубометров газа, что в 2,2 раза меньше, чем в аналогичный период прошлого года. Из них объем газа, закачанного в ПХГ в режиме short haul, равен 0,46 млрд кубометров.

Напомним, «таможенный склад» – таможенный режим, позволяющий клиенту хранить природный газ в хранилищах Украины до 1095 дней без уплаты таможенных платежей; short haul – услуга, которая дает возможность получать скидку на транспортировку между определенными точками входа или выхода на межгосударственных соединениях, в том числе для последующего хранения газа в украинских ПХГ в режиме «таможенный склад».

Только за прошедшие полгода Оператор газохранилищ заключил соглашения о сотрудничестве со 111 компаниями из Украины, стран ЕС, Северной Америки и Азии, что подтверждает интерес мировых трейдеров к рынку хранения газа в Украине.

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