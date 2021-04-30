Налоговые поступления в бюджеты в Киеве в январе-апреле 2021 года

В Киеве в течение января-апреля 2021 года налоговые поступления в бюджеты всех уровней составили более 42 миллиардов гривен.
«В январе-апреле 2021 года столичные налогоплательщики перечислили в бюджеты всех уровней 42 млрд 110 миллионов гривен, что на 4 миллиарда 422 миллиона гривен, или на 12% превышает прошлогодние поступления за аналогичный период».
Об этом сообщила начальник Главного управления ГНС в г. Киеве Злата Лагутина.
В Государственный бюджет Украины плательщиками г. Киева в январе-апреле 2021 г. оплачено 29 миллиардов 658 миллионов гривен, что на 1 миллиард 691 миллион гривен, или на 6% больше, чем за соответствующий период 2020 года.
Рост поступлений в Государственный бюджет Украины в течение января-апреля 2021года (по сравнению с соответствующим периодом 2020 года) произошел по следующим основным налогам:
«Рост показателей доходной части бюджета является совместным результатом налогоплательщиков и налоговиков г. Киева. Специалисты столичной ГНС работают над обеспечением благоприятных условий для полной и своевременной уплаты налогов», – подчеркнула Злата Лагутина.
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