Налоговые поступления в бюджеты в Киеве в январе-апреле 2021 года

В Киеве в течение января-апреля 2021 года налоговые поступления в бюджеты всех уровней составили более 42 миллиардов гривен.

«В январе-апреле 2021 года столичные налогоплательщики перечислили в бюджеты всех уровней 42 млрд 110 миллионов гривен, что на 4 миллиарда 422 миллиона гривен, или на 12% превышает прошлогодние поступления за аналогичный период».

Об этом сообщила начальник Главного управления ГНС в г. Киеве Злата Лагутина.

В Государственный бюджет Украины плательщиками г. Киева в январе-апреле 2021 г. оплачено 29 миллиардов 658 миллионов гривен, что на 1 миллиард 691 миллион гривен, или на 6% больше, чем за соответствующий период 2020 года.

Рост поступлений в Государственный бюджет Украины в течение января-апреля 2021года (по сравнению с соответствующим периодом 2020 года) произошел по следующим основным налогам:

налог на доходы физических лиц – 9 миллиардов 152 миллиона гривен, что больше на 24% или на 1 миллиард 770 миллионов гривен;

налог на прибыль предприятий – 4 миллиарда 820 миллионов гривен, что больше на 2% или на 85 миллионов гривен;

военный сбор – 1 миллиард 472 миллиона гривен, что больше на 19% или на 236 миллионов гривен.

«Рост показателей доходной части бюджета является совместным результатом налогоплательщиков и налоговиков г. Киева. Специалисты столичной ГНС работают над обеспечением благоприятных условий для полной и своевременной уплаты налогов», – подчеркнула Злата Лагутина.