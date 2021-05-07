Промышленники улучшили ожидания на 2021 год

Индикатор деловой уверенности в промышленности во II квартале 2021 года вырос по сравнению с I кварталом на 0,6 п. п. и составляет минус 7,9%. В перерабатывающей промышленности этот показатель поднялся на 1,1 п. п. и составляет минус 9,9%.
Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.
По данным статистически ведомства, индикатор делового климата в целом в промышленности вырос на 0,2 п. п. по сравнению с I кварталом и составил плюс 0,1%, в перерабатывающей промышленности индикатор вырос на 0,1 п. п. до минус 0,1%.
График: Госстат
Индикатор деловой уверенности и индикатор делового климата рассчитаны в соответствии с методикой расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда. Всего было опрошено 1461 предприятие.
Напомним, объемы промышленного производства в марте 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 2,1%. Падение промпроизводства прекратилось благодаря низкой базе сравнения 2020 года, когда объемы падали рекордными темпами.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Каждый пятый покупатель электромобилей возвращается к топливным (исследование)Вчера, 05:34 - 8673 23
В Минсоцполитики объяснили, зачем изменили правила назначения субсидийВчера, 11:01 - 881 9
Как украинцы относятся к «паспортам вакцинации» (опрос)Вчера, 15:16 - 722 3
В Сербии всем вакцинированным от COVID-19 до конца мая выплатят по $30Вчера, 18:26 - 172 1
Самолетом или поездом: как дешевле доехать из Киева в облцентры (инфографика)Позавчера, 21:18 - 1184 1
Цены на вторичке жилой недвижимости Киева (инфографика)Вчера, 16:01 - 7266
7 основных причин, по которым вас не примут на работуВчера, 09:20 - 3395
Как выбрать квартиру: 8 советов для поиска жильяВчера, 10:04 - 3383
В Польше внесли изменения в Закон о дорожном движении: что нужно знать водителямВчера, 19:14 - 945
В Минсоцполитики объяснили, зачем изменили правила назначения субсидийВчера, 11:01 - 881 9
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 1285
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2059 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 662
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 843
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 2247 5