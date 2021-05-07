Промышленники улучшили ожидания на 2021 год

Индикатор деловой уверенности в промышленности во II квартале 2021 года вырос по сравнению с I кварталом на 0,6 п. п. и составляет минус 7,9%. В перерабатывающей промышленности этот показатель поднялся на 1,1 п. п. и составляет минус 9,9%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

По данным статистически ведомства, индикатор делового климата в целом в промышленности вырос на 0,2 п. п. по сравнению с I кварталом и составил плюс 0,1%, в перерабатывающей промышленности индикатор вырос на 0,1 п. п. до минус 0,1%.



График: Госстат

Индикатор деловой уверенности и индикатор делового климата рассчитаны в соответствии с методикой расчета индикаторов деловых ожиданий в соответствии с требованиями расширенного Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда. Всего было опрошено 1461 предприятие.

Напомним, объемы промышленного производства в марте 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 2,1%. Падение промпроизводства прекратилось благодаря низкой базе сравнения 2020 года, когда объемы падали рекордными темпами.