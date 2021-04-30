Задолженность по зарплате: как изменилась ситуация в регионах с начала года

В Украине стала расти задолженность по зарплате. По состоянию на начало апреля долг составлял 3,38 млрд грн, это на 5,3% выше по сравнению с месяцем ранее. Основная часть долга приходится на Донецкую и Харьковскую области, а также на Киев.
Об этом пишет «Слово и дело».
3,38 млрд грн – это рекордная задолженность по зарплате с 2011 года. По состоянию на апрель 2011-го долг составлял 1,23 млрд грн, через год он снизился до 966,7 млн грн, а потом стал постоянно расти.
По состоянию на 1 апреля 2013 года задолженность по зарплате в Украине составляла 1,01 млрд грн, в 2014-м – 1,04 млрд грн, в 2015-м – 1,6 млрд грн, в 2016-м – 1,95 млрд грн, в 2017-м – 2,07 млрд грн, в 2018-м – 2,42 млрд грн, в 2019-м – 2,46 млрд грн.
В апреле прошлого года долг по зарплате в Украине был на уровне 2,96 млрд грн. К январю 2021 года он вырос до 3,13 млрд грн, а к апрелю – до 3,38 млрд. Это на 7,9% больше, чем в начале года.
Наибольший долг по зарплате в Донецкой области – 789,2 млн грн (+14,2% с начала года), в Харьковской области – 467,5 млн грн (+2,8%), а также в Киеве – 438,8 млн грн (+29%).
С января 2021-го наиболее существенно задолженность по зарплате выросла в Луганской (+225,7%) и в Черновицкой (+210,7%) областях. Сократились долги с начала года только в Запорожской, Киевской, Кировоградской, Черкасской, Сумской и Черниговской областях.
Наименьший долг по зарплате по состоянию на апрель в Черновицкой области – 4,1 млн грн.
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