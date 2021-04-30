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Нацбанк продает почти 46 тонн выведенных из обращения монет

Нацбанк продает почти 46 тонн выведенных из обращения монет

Национальный банк Украины 21 мая 2021 года планирует продать на аукционе лом выведенных из обращения монет общим весом почти 45,8 тонн.
Об этом сообщается на сайте НБУ.

Отмечается, что Национальный банк на четвертом аукционе лома утилизированных монет продает лом выведенных из эксплуатации монет номиналом 1, 2, 5, 10, 25, 50 коп. общим весом 45 770,174 кг. Такой объем накоплен за 2020-2021 годы в связи с изъятием из обращения монет мелких номиналов.

Аукцион состоится 21 мая 2021 г. в электронном формате на площадке zakupki.prom.ua.

Как сообщал Укринформ, с 1 октября 2019 года из обращения изъяли монеты номиналом 1, 2 и 5 копеек. Монеты номиналом 25 копеек перестали быть средством платежа с 1 октября 2020 года.

По материалам УКРИНФОРМ
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