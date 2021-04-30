Электронное резидентство Эстонии: что это и какие привилегии дает

Программа электронного резидентства e-Residency от компании BLS International готовится запустить новые пункты выдачи ID-карточек на 3 континентах. Таким образом 4 новых пункта появятся в Африке, Южной Америке и Азии.

Что такое e-Residency? Это государственная программа, запущенная Эстонией в 2014 году, которая позволяет создавать электронное резидентство для цифровых предпринимателей. Благодаря ID-карте электронные резиденты могут:

создать компанию всего лишь за 1 день;

вести бизнес полностью удаленно;

подать заявку на открытие аккаунта в банке для бизнеса;

пользоваться электронным банкингом и международными платежными сервис-провайдерами;

платить налоги и подписывать документы полностью онлайн.

E-Residency не предоставляет гражданство, налоговое или физическое резидентство, право на путешествия в Эстонию или в ЕС.

Что изменится? Компания приняла решение о расширении и запуске новых точек выдачи ID-карточек из-за роста количества цифровых кочевников и предпринимателей, которые хотят вести бизнес онлайн, из-за пандемии COVID-19.

Например, только украинцы за карантин (с марта 2020 по март 2021) зарегистрировали в онлайн режиме через e-Residency 274 предприятия и подали почти 770 заявок, чтобы стать электронными резидентами.

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Из-за пандемии количество цифровых кочевников, фрилансеров и удаленных работников, которые могут выполнять работу без привязки к офису, стремительно растет. Сейчас их количество составляет от 5 до 10 млн. Однако, их становится все больше и, по предварительным прогнозам, к 2035-му составит 1 млрд.

Справка Finance.ua: