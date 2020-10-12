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В Раде предлагают е-резидентство для иностранных "айтишников" с 5% налога на прибыль

В Раде предлагают е-резидентство для иностранных "айтишников" с 5% налога на прибыль

В ВР зарегистрировали законопроект о механизме е-резидентства, который предусматривает льготную ставку налога на прибыль в размере 5%.

Об этом говорится в законопроекте № 4245 “Проект Закона о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно доходов от единого налога, который уплачивается физическими лицами – предпринимателями, зарегистрированными электронными резидентами”

Цель законопроекта – урегулирование отдельных аспектов бюджетного законодательства в связи с проведением эксперимента по введению и реализации в Украине электронного резидентства. Создать правовое поле для привлечения иностранных работников как электронных резидентов – плательщиков налогов в Украине без физического пребывания на территории нашего государства.

Что это даст. Это позволит иностранцам и лицам без гражданства, которые приобрели статус электронного резидента, осуществлять предпринимательскую деятельность и платить налоги в Украине без оставления страны проживания (пребывания).

“Идея проста. Если ты “айтишник” из Индии, Китая, Пакистана, Германии или даже Беларуси, то ты, находясь в своей стране, можешь стать электронным резидентом, то есть электронным налогоплательщиком. И для этого ты будешь платить лишь один простой налог – 5%, который платят наши ФЛП с оборота”, – пояснил Ярослав Железняк.

Этот механизм может быть интересен гражданам азиатских стран. С другой стороны, это позволит привлечь в госбюджет дополнительные средства, отметил один из авторов законопроекта.

Принятие законопроекта обеспечит установление благоприятных условий для ведения бизнеса е-резидентами в Украине, что создаст механизм для привлечения новых инвестиций, а также приведет к увеличению доходов государственного бюджетов путем наполнения его за счет налогов, уплачиваемых е-резидентами.

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, в 2019 году украинские компании экспортировали за границу IТ-услуг на общую сумму 2,43 миллиарда долларов. По данным Минцифры, украинские IТ-компании-юридические лица платят в бюджет больше средств, чем ФОП.
  • По данным аналитиков агентства DNA325: средняя зарплата нетехнических IТ-специалистов в возрастной категории от 26 до 30 лет немного выше общей рыночной стоимости и составляет $1580. Работники, которые занимают высокие должности в возрастной категории 40+, как правило, зарабатывают почти вдвое больше – около $2300-2400. Старшие специалисты (50+) с большим опытом работы в среднем достигают планки в $2000.
По материалам Finance.UA
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