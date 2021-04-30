В Одессе появятся 24 камеры автофиксации нарушений ПДД

В Одессе хотят установить 24 камеры для фиксации нарушений скоростного режима. С полицией уже согласовали семь из них.

Об этом сообщил вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.

“В городе появятся камеры, которые фиксируют нарушение скоростного режима. Нарушители будут наказаны. Будьте бдительны, не нарушайте правил дорожного движения, не нарушайте скоростной режим”, – отметил чиновник.

Спикер патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко в программе “Код доступа 102,7” сообщила, что камеры будут установлены на Фонтанской дороге, Николаевской, Люстдорфской, проспекте Шевченко, Ришельевской и на улицах в центральной части города.

Справка Finance.ua:

В полиции отмечают, что недобросовестные водители используют автомобили-двойники, чтобы избежать штрафов.

В Украине появятся автомобили-фантомы, которые будут фиксировать нарушения правил дорожного движения в потоке.

17 марта 2021 года в Украине вступили в силу новые штрафы за нарушение ПДД . Теперь за вождение в нетрезвом виде придется заплатить от 17 тыс. грн, за превышение скорости — до 1700 грн.

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