В Одессе появятся 24 камеры автофиксации нарушений ПДД

В Одессе хотят установить 24 камеры для фиксации нарушений скоростного режима. С полицией уже согласовали семь из них.
Об этом сообщил вице-мэр Одессы Дмитрий Жеман.
“В городе появятся камеры, которые фиксируют нарушение скоростного режима. Нарушители будут наказаны. Будьте бдительны, не нарушайте правил дорожного движения, не нарушайте скоростной режим”, – отметил чиновник.
Спикер патрульной полиции в Одесской области Алла Марченко в программе “Код доступа 102,7” сообщила, что камеры будут установлены на Фонтанской дороге, Николаевской, Люстдорфской, проспекте Шевченко, Ришельевской и на улицах в центральной части города.
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