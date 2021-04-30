Решение о смене руководства Нафтогаза принято в рамках закона - премьер

Решение Кабинета Министров провести изменения в руководстве НАК «Нафтогаз» было принято согласно законодательству.

Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль сказал в эфире телеканала «1+1».

«Хочу сказать, что согласно закону и согласно всем законным процедурам состоялась ротация в руководстве Нафтогаза. Все видели отчетность, все видели, что это было решение украинского правительства. Конечно, это украинское правительство приняло решение согласно украинскому законодательству», — сказал Шмыгаль.

Он отметил, что обсуждал этот вопрос на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном: «В разговоре с господином Блинкеном мы касались в целом вопроса проведения реформ в Украине, целого ряда. Корпоративная — среди них, это важный момент развития нашего государства».

Напомним, Кабинет Министров 28 апреля уволил Андрея Коболева с должности председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», назначив вместо него Юрия Витренко.

Справка Finance.ua:

Андрей Коболев отвергает обвинения в якобы создании компанией «дыры» в госбюджете-2021 на 10 миллиардов гривен, считает реальной причиной увольнения накопленные НАК 2 миллиарда долларов свободных денежных средств.

В первом квартале 2021 года «Нафтогаз» получил 12,6 млрд грн чистой прибыли.

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