Американский автостраховщик начнет выплачивать страховку в Bitcoin

Компания Metromile из Сан-Франциско, которая продает на своей цифровой платформе страховки для автомобилей с оплатой за километраж, объявила, что вскоре позволит клиентам оплачивать счета и получать возмещение в Bitcoin.

Фирма планирует во втором квартале 2021 года приобрести первую криптовалюту на сумму $10 млн для обеспечения своего решения.

В компании заявили, что «разрешение платежей в криптовалюте поддержит ее стремление к более справедливому страхованию и повысит финансовую устойчивость держателей полисов».

«Metromile дает водителям возможность выбирать, как они хотят оплачивать страховку. Мы начали с того, что предоставили людям возможность сэкономить 47% в год, платя за милю, а теперь хотим предложить гибкость в оплате и возмещении на их выбор», — заявил CEO фирмы Дэн Престон.

В Metromile отметили, что будут тесно сотрудничать с регуляторами для решения возможных проблем.

Сроки внедрения выплат в криптовалюте и приема взносов компания не обозначила.