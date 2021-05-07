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Общепит потерял почти треть работников и не может найти замену

Общепит потерял почти треть работников и не может найти замену

К началу прошлого года в сфере общественного питания трудилось около 550 тыс. человек. За период карантинов и локдаунов работу в этой сфере потеряли 150 тыс. украинцев. Об этом в Facebook сообщила директор агентства «Ресторанный консалтинг» Ольга Насонова.

«Сейчас их осталось почти на треть меньше. И это создает большую проблему для общественного питания, многие заведения просто не могут найти профессиональных работников в достаточном количестве», — рассказала эксперт.

По ее словам, речь идет о тех, кто работал в кафе и ресторанах, которые закрылись, а также тех, кого уволили из-за снижения посещаемости.

Также Насонова подчеркнула, что эти граждане уже не вернутся работать в заведения общепита. Потому что они нашли работу в других сферах или уехали из крупных городов домой.

«Профессиональный рынок труда, который формировался годами, понес большие потери», — добавила директор агентства.

Ранее Насонова сообщала, что столичный ресторанный бизнес пострадал больше всех в результате апрельского локдауна. Представители общепита подняли цены, а часть владельцев и вовсе приняли решение закрыть заведения. При этом летом возможен бум посещаемости и открытие новых проектов.

По материалам УБР
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