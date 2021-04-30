0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 70 0

Рост доходов украинцев может несколько опередить инфляцию — эксперт

Рост доходов украинцев может несколько опередить инфляцию — эксперт

Средняя зарплата в Украине выросла до 13,6 тыс. грн. В этом году рост доходов граждан, вероятно, будет несколько опережать инфляцию.

Такое мнение высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса в программе «5 вопросов на злобу дня» телеканала «Дом».

Он отметил, что рост зарплат в Украине продолжается с 2016 года. И по состоянию на март 2021-го средняя зарплата составляет 13 612 грн. За год она увеличилась на 9,5%.

По словам инвестиционного банкира, чтобы повышение зарплат и пенсий украинцев было существенным, необходимы инвестиции.

В этом году, по его мнению, ожидается продолжение постепенного роста доходов граждан: «Вероятно, они слегка будут опережать инфляцию — рост будет около 10−15%. В конце года ожидается еще одно увеличение минимальной зарплаты, таким образом средняя зарплата по Украине тоже вырастет».

При этом Фурса считает, что средней заработной платы на уровне 1 тыс. долл. в Украине вряд ли стоит ожидать в ближайшее время. «В ближайшее время этого точно не будет. Ближайшие лет десять», — сказал он.

Эксперт указал на необходимые шаги для повышения доходов украинцев. «Для того, чтобы у нас были высокие доходы, нам нужно проводить реформы. Это и декоммунизация экономики, и внедрение реформ, привлекающих инвесторов. В частности, это судебная реформа. У нас отсутствует верховенство права. Необходима полноценная судебная реформа с очисткой судебной системы. Также важна антикоррупционная политика. Это две вещи, которые должны открыть двери инвесторам», — подчеркнул банкир.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.