Рост доходов украинцев может несколько опередить инфляцию — эксперт

Средняя зарплата в Украине выросла до 13,6 тыс. грн. В этом году рост доходов граждан, вероятно, будет несколько опережать инфляцию.
Такое мнение высказал инвестиционный банкир Сергей Фурса в программе «5 вопросов на злобу дня» телеканала «Дом».
Он отметил, что рост зарплат в Украине продолжается с 2016 года. И по состоянию на март 2021-го средняя зарплата составляет 13 612 грн. За год она увеличилась на 9,5%.
По словам инвестиционного банкира, чтобы повышение зарплат и пенсий украинцев было существенным, необходимы инвестиции.
В этом году, по его мнению, ожидается продолжение постепенного роста доходов граждан: «Вероятно, они слегка будут опережать инфляцию — рост будет около 10−15%. В конце года ожидается еще одно увеличение минимальной зарплаты, таким образом средняя зарплата по Украине тоже вырастет».
При этом Фурса считает, что средней заработной платы на уровне 1 тыс. долл. в Украине вряд ли стоит ожидать в ближайшее время. «В ближайшее время этого точно не будет. Ближайшие лет десять», — сказал он.
Эксперт указал на необходимые шаги для повышения доходов украинцев. «Для того, чтобы у нас были высокие доходы, нам нужно проводить реформы. Это и декоммунизация экономики, и внедрение реформ, привлекающих инвесторов. В частности, это судебная реформа. У нас отсутствует верховенство права. Необходима полноценная судебная реформа с очисткой судебной системы. Также важна антикоррупционная политика. Это две вещи, которые должны открыть двери инвесторам», — подчеркнул банкир.
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