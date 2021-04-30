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Oppo представила новый смартфон с пятью камерами и 5G (фото, видео)

Oppo представила новый смартфон с пятью камерами и 5G (фото, видео)

Китайская компания Oppo представила новый смартфон OPPO K9 5G.

Об этом сообщает GizmoChina.

Устройство имеет 16,3-сантиметровый AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ (1080 × 2400 пикселей). При этом частота обновления экрана составляет 90 Гц.

Внутри смартфона установлен процессор Snapdragon 768G и батарея мощностью 4300 мегаампер в час.

OPPO K9 5G имеет 8 Гб операционной памяти и до 256 Гб внутренней памяти. Смартфон также получил операционную систему Android 11 и фирменную графическую оболочку ColorOS 11.1.


Фото: GizmoChina

Отмечается, что селфикамера имеет 32 Мп, а на обратной стороне установлены еще четыре.

Смартфон также поддерживает 5G, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.1 и GPS. Полная зарядка устройства возможна за 35 минут.

Модели OPPO K9 5G доступны в черном и голубом цветах. Стоимость базового экземпляра составляет около 309 долларов США.

По материалам УКРИНФОРМ
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