Блинкен не скрывает шока от разрушения корпоративного управления в "Нафтогазе" – ЦПК

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что уровень и качество поддержки Украины зависит от уровня проведения реформ в сфере управления и антикоррупции, и маркером уровня проведения реформ является МВФ.
Об этом заявила в Facebook исполнительный директор «Центра противодействия коррупции» Дарья Каленюк по итогам разговора представителей гражданского общества, бизнеса, антикоррупционных органов с госсекретарем США Блинкеном.
«Основной меседж Блинкена: уровень и качество поддержки Украины от США напрямую зависит от уровня проведения реформ в сфере хорошего управления и антикоррупции. И маркером уровня проведения реформ является МВФ.
Госсекретарь не скрывает шока от разрушения корпоративного управления в Нафтогазе. Для него важны сильные антикоррупционные институты, в частности прекращение атак на антикоррупционное бюро со стороны власти.
Определяющей будет судебная реформа, успешность которой зависит от уровня привлечения независимых международных экспертов к очищению органов судейского самоуправления», — заявила Каленюк.
По ее словам, Блинкен спросил совета, чем США могут помочь Украине еще, кроме выражения беспокойства откатом реформ в сфере антикоррупции и хорошего управления.
Каленюк также отметила, что «в США и в госсекретаря есть четкое понимание, что коррупция — это угроза нацбезопасности Украины, приравненная к военной угрозы со стороны России».
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