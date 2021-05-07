Google решила оставить на постоянной дистанционной работе 20% сотрудников

Примерно 20% сотрудников Google останутся на дистанционной работе на постоянной основе даже после пандемии, сообщается в обращении гендиректора Alphabet и Google Сундара Пичаи.
«Около 60% сотрудников Google будут собираться в офисе несколько дней в неделю, еще 20% будут работать в новых офисах, а 20% будут работать из дому», – объяснил глава компании, пишет Forbes.
Google планирует перейти к формату гибридной рабочей недели, когда большинство сотрудников Google будут три дня работать в офисе и два дня – там, где им удобнее. При этом некоторым специалистам может потребоваться находиться в офисе более трех дней в неделю, в зависимости от их рабочих обязанностей.
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Кроме того, сотрудники смогут подать заявку на перевод в офис компании в другом городе или дистанционную работу, если это не повлияет на эффективность их работы, то руководство может принять такую просьбу. Компания утверждает, что при последних двух вариантах зарплату сотрудника скорректируют соответственно «с новым месторасположением».
В будущем планируется, что до четырех недель в году сотрудники Google смогут временно работать не в основном офисе, а из любой точки мира после одобрения руководства.
Компания также будет предоставлять дополнительные выходные, называя их днями «перезагрузки», ближайший из которых назначен на 28 мая.
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