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Google решила оставить на постоянной дистанционной работе 20% сотрудников

Google решила оставить на постоянной дистанционной работе 20% сотрудников

Примерно 20% сотрудников Google останутся на дистанционной работе на постоянной основе даже после пандемии, сообщается в обращении гендиректора Alphabet и Google Сундара Пичаи.

«Около 60% сотрудников Google будут собираться в офисе несколько дней в неделю, еще 20% будут работать в новых офисах, а 20% будут работать из дому», – объяснил глава компании, пишет Forbes.

Google планирует перейти к формату гибридной рабочей недели, когда большинство сотрудников Google будут три дня работать в офисе и два дня – там, где им удобнее. При этом некоторым специалистам может потребоваться находиться в офисе более трех дней в неделю, в зависимости от их рабочих обязанностей.

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Кроме того, сотрудники смогут подать заявку на перевод в офис компании в другом городе или дистанционную работу, если это не повлияет на эффективность их работы, то руководство может принять такую ​​просьбу. Компания утверждает, что при последних двух вариантах зарплату сотрудника скорректируют соответственно «с новым месторасположением».

В будущем планируется, что до четырех недель в году сотрудники Google смогут временно работать не в основном офисе, а из любой точки мира после одобрения руководства.

Компания также будет предоставлять дополнительные выходные, называя их днями «перезагрузки», ближайший из которых назначен на 28 мая.

По материалам Mind
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