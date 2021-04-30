0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 213 0

Налоговая амнистия: будут ли наказывать тех, кто сбережения не обнародует

Налоговая амнистия: будут ли наказывать тех, кто сбережения не обнародует

Достать деньги из-под матраса и положить их в банк: депутаты предлагают украинцам обнародовать свои сбережения. Цель налоговой новации — вывести сбережения из тени и наполнить государственную казну, ибо размещать деньги в банках предлагают не бесплатно.

Будут ли наказывать тех, кто сбережения не обнародует, сколько украинцам придется заплатить за детенизацию кровных, пишет ТСН.

В Украине вскоре может появиться налоговая амнистия. Действовать механизм, предварительно, будет год — с 1 июля этого года до 1 июля следующего.

Читайте также: Налоговая амнистия: что нужно и не нужно декларировать

По словам нардепов, он будет абсолютно добровольным.

«Начали выскакивать на трибуну разные депутаты от оппозиции, стали рассказывать, что „кого-то что-то кто-то заставляет“. Абсолютно нет. Это добровольно. Хочешь — участвуешь, не хочешь — не участвуешь», — заявил народный депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев.

После завершения налоговой амнистии у тех, кто не захотел класть деньги в банк, смогут спросить о происхождении состояния. Если где-то что-то не сойдется, то за уклонение от налогообложения могут наказать. Специалисты новшество оценивают положительно, но сомневаются, что оно будет действовать на практике.

«Те, кто уверен, что не нарушал законодательство или обошел его правильно, не заинтересованы платить даже эти 5 или 9%. Особенно за зарубежные активы», — говорит экономист Андрей Новак.

Дело в том, что доверие к банковской системе у населения невелико. Пока же в законопроекте есть пункт, по которому чиновников он не касается. Мол, они и так каждый год декларируют доходы, но именно там наличные суммы встречаются весьма крупные. Поэтому специалисты советуют из документа эту норму убрать.

«Я думаю, что нулевое декларирование — это как раз шанс показать, что действительно с сегодняшнего дня будет закон один для всех», — подчеркнул Новак.

Если этого не сделают, у украинцев будет лишний повод сбережения скрыть. Мол, если «они» могут и дальше хранить деньги под матрасом, почему я должен нести их в банк и еще и отдать в то же время часть государству.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫

По материалам ТСН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.