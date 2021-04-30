Налоговая амнистия: будут ли наказывать тех, кто сбережения не обнародует

Достать деньги из-под матраса и положить их в банк: депутаты предлагают украинцам обнародовать свои сбережения. Цель налоговой новации — вывести сбережения из тени и наполнить государственную казну, ибо размещать деньги в банках предлагают не бесплатно.

Будут ли наказывать тех, кто сбережения не обнародует, сколько украинцам придется заплатить за детенизацию кровных, пишет ТСН.

В Украине вскоре может появиться налоговая амнистия. Действовать механизм, предварительно, будет год — с 1 июля этого года до 1 июля следующего.

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По словам нардепов, он будет абсолютно добровольным.

«Начали выскакивать на трибуну разные депутаты от оппозиции, стали рассказывать, что „кого-то что-то кто-то заставляет“. Абсолютно нет. Это добровольно. Хочешь — участвуешь, не хочешь — не участвуешь», — заявил народный депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев.

После завершения налоговой амнистии у тех, кто не захотел класть деньги в банк, смогут спросить о происхождении состояния. Если где-то что-то не сойдется, то за уклонение от налогообложения могут наказать. Специалисты новшество оценивают положительно, но сомневаются, что оно будет действовать на практике.

«Те, кто уверен, что не нарушал законодательство или обошел его правильно, не заинтересованы платить даже эти 5 или 9%. Особенно за зарубежные активы», — говорит экономист Андрей Новак.

Дело в том, что доверие к банковской системе у населения невелико. Пока же в законопроекте есть пункт, по которому чиновников он не касается. Мол, они и так каждый год декларируют доходы, но именно там наличные суммы встречаются весьма крупные. Поэтому специалисты советуют из документа эту норму убрать.

«Я думаю, что нулевое декларирование — это как раз шанс показать, что действительно с сегодняшнего дня будет закон один для всех», — подчеркнул Новак.

Если этого не сделают, у украинцев будет лишний повод сбережения скрыть. Мол, если «они» могут и дальше хранить деньги под матрасом, почему я должен нести их в банк и еще и отдать в то же время часть государству.

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