0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 144 0

Citroen представил грузовой электромобиль My Ami Cargo с ценником 6500 евро (фото, видео)

В начале прошлого года французы представили сверхкомпактный двухместный электромобиль Citroen Ami, а теперь разработали на его основе грузовой вариант Citroen My Ami Cargo (LCV). В силу своих характеристик и небольшой грузоподъемности модель рассчитана только на доставку заказов и товаров в пределах «последней мили».

Однако минимальная стоимость и экологичность новинки наверняка привлечет к ней внимание со стороны кафе, интернет-магазинов, специалистов сервисных служб и курьеров служб доставки, которые в данный момент используют в качестве транспорта электровелосипеды и ДВС-автомобили.

По сути, разработчики новинки взяли базовый двухместный Citroen Ami, убрали оттуда пассажирское сидение и установили на его место модульный бокс из поликарбоната с нишами и полками для удобной перевозки грузов, посылок, почты, инструментов и т.д. В итоге грузовой отсек вмещает грузы объемом 260 литров и весом до 140 кг, а все доступное пространство салона содержит до 400 литров полезного объема.

В Citroen My Ami Cargo используется та же электрическая платформа, что и в Citroen Ami. Электродвигатель мощностью 6 кВт (8 л.с.) позволяет разогнать электромобиль до скорости 45 км/ч. Батарея Li-Ion емкостью 5,5 кВтч обеспечивает всего 75 км запаса хода, зато полностью заряжается от розетки 220 В всего за 3 часа. Габариты модели составляют 2410×1390×1520 мм, радиус поворота — 7,2 м. Производитель предлагает огромный спектр аксессуаров, а также возможность в заводских условиях нанести на приобретенные экземпляры фирменные логотипы и расцветку.

По материалам ITC.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.