Ferrari представила свой самый мощный суперкар (фото)

Ferrari представила новый суперкар 812 Competizione на базе модели 812 Superfast. Он получил атмосферный 6,5-литровый 830-сильный V12.

Это самый мощный двигатель Ferrari для дорожной версии. Модель получила на 30 л.с. больше, чем у Superfast, а вот крутящий момент уменьшили до 692 Нм (-26 Нм). Об этом сообщает Motor1.

Автомобиль стал легче и теперь весит 1487 килограммов. Купе достигает 100 км/ч всего за 2,85 секунды, а спринт 0-200 км/ч занимает 7,5 секунд. Максимальная скорость не изменилась и превышает 340 км/ч.



Фото: motor1.com

Также Ferrari представила Competizione A, который пришел на замену 812 GTS. Его характеристики станут известны позже, но точно известно, что он будет медленнее из-за большего веса, чем 812 Competizione.



Фото: motor1.com

Купе Ferrari 812 Competizione будет выпущено тиражом 999 экземпляров, стартовая цена в Италии – 499 тысяч евро. A изготовят 599 штук по цене от 578 тысяч евро каждая.