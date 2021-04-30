0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 20 0

Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition получил важное обновление

Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition получил важное обновление

Недавно Xiaomi выпустила обновление для игрофона Redmi K40 Game Enhanced Edition он же Redmi K40 Gaming Edition. Прошивка имеет номер v12.5.3.0.RKJCNXM и в разы оптимизирует качество звука и камеры телефона.

Redmi K40 Gaming Edition является первым устройством Xiaomi с MIUI 12.5 из коробки. Смартфон обладает 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсорного слоя 480 Гц. Компанию Dimensity 1200 составляют до 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 5065 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.

Устройство оборудовано динамиками JBL, камерой на 64 Мп, хорошей системой охлаждения и механическими игровыми кнопками. Смартфон функционирует на базе Android 11.

Также отметим, что специальная версия Xiaomi Redmi K40 Bruce Lee Special Edition оказалась самым продаваемым решением, а общее число продаж превысило 100 000 единиц за одну минуту.

По материалам internetua.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.