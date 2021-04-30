Xiaomi Redmi K40 Gaming Edition получил важное обновление

Недавно Xiaomi выпустила обновление для игрофона Redmi K40 Game Enhanced Edition он же Redmi K40 Gaming Edition. Прошивка имеет номер v12.5.3.0.RKJCNXM и в разы оптимизирует качество звука и камеры телефона.
Redmi K40 Gaming Edition является первым устройством Xiaomi с MIUI 12.5 из коробки. Смартфон обладает 6,67-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц и частотой дискретизации сенсорного слоя 480 Гц. Компанию Dimensity 1200 составляют до 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти. Ёмкость аккумулятора составляет 5065 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт.
Устройство оборудовано динамиками JBL, камерой на 64 Мп, хорошей системой охлаждения и механическими игровыми кнопками. Смартфон функционирует на базе Android 11.
Также отметим, что специальная версия Xiaomi Redmi K40 Bruce Lee Special Edition оказалась самым продаваемым решением, а общее число продаж превысило 100 000 единиц за одну минуту.
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