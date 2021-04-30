НАПК выплатило ₴174,3 миллиона парламентским партиям в первом квартале

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выплатило парламентским партиям 174,273 млн гривен в январе-марте.

Об этом сообщает НАПК.

«В течение января-марта 2021 года НАПК распределило и перечислило денежные средства на общую сумму 174 миллиона 273 тысячи гривен, выделенные из государственного бюджета на финансирование уставной деятельности пяти парламентским партиям», — говорится в сообщении.

Финансирование получили все парламентские партии, в том числе и «Голос».

Как сообщалось, ранее перечисление государственного финансирования партии «Голос» не осуществлялось в связи с остановкой государственного финансирования на основании соответствующего приказа НАПК от 23 декабря 2020 года. НАПК приостановило финансирование «Голоса», поскольку партия уплатила за аренду офисов нескольких территориальных организаций за счет государственного финансирования.

Партия «Голос» обратилась в Окружной административный суд города Киева. В иске партия просила отменить приказ, которым было приостановлено государственное финансирование, и признать противоправными составление НАПК акта и заключение по результатам анализа отчета партии. 9 апреля ОАСК рассмотрел дело по существу и вынес решение об отмене приказа НАПК о приостановлении финансирования партии, которое не вступило в законную силу.