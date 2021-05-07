В «Укрзализныце» рассказали, когда возобновят международные пассажирские перевозки

Укрзализныця намерена с июня начать возобновление международных пассажирских перевозок.
Об этом рассказали в пресс-службе компании.
Первые направления. В УЗ отмечают, что уже достигнуты предварительные договоренности о возобновлении железнодорожного сообщения с Австрией и Венгрией. Кроме того, ведутся переговоры с PKP Intercity и польской железной по возобновлению скоростного сообщения между странами.
В частности, в компании сообщили, что Укрзализныця уже получила согласование по курсированию беспересадочных вагонов Киев – Вена с июня. Также планируется возобновить поезда, курсирующие по маршруту Чоп – Захонь.
«Сейчас в Украине и соседних странах наблюдается стабилизация ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Это позволяет вести переговоры с железнодорожными администрациями стран-соседей о возобновлении международных маршрутов. На прошлой неделе посмотрели готовность инфраструктуры на западе страны, граничащей со странами Европы. Здесь мы начали ряд проектов и работ. Поэтому могу с уверенностью сказать, что Укрзализныця готова к возобновлению этих перевозок», – отметил и.о. председателя правления АО «Укрзализныця» Иван Юрик.
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Информацию о правилах въезда в другие страны и ограничениях, действующих на их территории, следует уточнять на сайтах посольств.
Напомним, что после возобновления международного пассажирского сообщения пассажиры смогут приобрести билеты онлайн.
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