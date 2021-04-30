Учащимся заведений профобразования обещают повысить стипендию почти вдвое

Стипендия учащихся учреждений профессионального образования должна вырасти до размера стипендий студентов колледжей и техникумов – с 490 до 900 гривен.
Об этом говорится в проекте Концепции Государственной целевой программы развития профобразования на 2022-2027 годы, которую презентовало Министерство образования и науки Украины, передает «Закон и Бизнес».
Программа предусматривает, что для целостной модернизации профобразования необходимо:
Управление и финансирование всех профильных учреждений должно перейти на региональный уровень. В то же время профтехи получат большую автономию в принятии решений, стимулы для собственной учебно-производственной деятельности путем использования налоговых льгот.
Программа предусматривает пересмотр нынешнего финансирования профобразования и увеличение его объемов. Речь идет о:
Планируется ускорить процедуру утверждения стандартов на компетентностной основе, а также создать новые учебные материалы, в частности электронные, в соответствии с обновленными стандартами.
Выполнение программы продлится в течение 2022-2027 годов. Подать замечания и предложения к проекту можно до 17 мая 2021 года.
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
ФЛП хотят освободить от ЕСВ и единого налога до конца годаВчера, 20:00 - 4202 3
В Украине готовятся к введению «паспортов вакцинации»Вчера, 11:42 - 1364 2
Арахамия рассказал о сроках принятия всех необходимых законов для продолжения сотрудничества с МВФВчера, 10:00 - 458 2
Отток инвестиций из Украины продолжается - данные НБУПозавчера, 21:00 - 2404 2
Эксперты дали прогноз курса гривны на летоВчера, 17:04 - 7426 1
Эксперты дали прогноз курса гривны на летоВчера, 17:04 - 7426 1
Цены на квартиры в новостройках возле станций метро (инфографика)Вчера, 09:00 - 5029 1
ФЛП хотят освободить от ЕСВ и единого налога до конца годаВчера, 20:00 - 4202 3
Цены на бензин продолжили рост: сколько стоит топливо на АЗСВчера, 20:40 - 3610
Египет вводит локдаун. В стране закрываются рестораны, торговые центры и пляжиВчера, 10:14 - 1845 1
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 1710 1
Китай запустил главный модуль космической станции29.04.2021, 11:10 - 566
Маск успешно запустил корабль SpaceX на орбиту23.04.2021, 15:10 - 767
В Евросоюзе запустили первый суперкомпьютер мирового класса21.04.2021, 12:10 - 2030 5
Американские военные изобрели чип, позволяющий выявить коронавирус за пять минут20.04.2021, 12:40 - 1832 1