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Учащимся заведений профобразования обещают повысить стипендию почти вдвое

Учащимся заведений профобразования обещают повысить стипендию почти вдвое

Стипендия учащихся учреждений профессионального образования должна вырасти до размера стипендий студентов колледжей и техникумов – с 490 до 900 гривен.

Об этом говорится в проекте Концепции Государственной целевой программы развития профобразования на 2022-2027 годы, которую презентовало Министерство образования и науки Украины, передает «Закон и Бизнес».

Программа предусматривает, что для целостной модернизации профобразования необходимо:

  • ввести новую децентрализованную модель управления и финансирования учреждений, ориентированной на результаты;
  • осовременить содержание и повысить качество такого образования;
  • предусмотреть стимулы для развития партнерства в сфере;
  • принять меры по популяризации профобразования.

Управление и финансирование всех профильных учреждений должно перейти на региональный уровень. В то же время профтехи получат большую автономию в принятии решений, стимулы для собственной учебно-производственной деятельности путем использования налоговых льгот.

Программа предусматривает пересмотр нынешнего финансирования профобразования и увеличение его объемов. Речь идет о:

  • повышении стипендий учащихся учреждений профобразования до размера стипендий студентов учреждений профессионального образования. Сейчас ученики получают 490 гривен в месяц, тогда как студенты колледжей и техникумов – около 900 гривен;
  • повышение зарплат педагогов учреждений;
  • разработка методики расчета стоимости подготовки учащихся по профессиям с учетом их сложности;
  • введение субвенции на обновление общежитий и спортплощадок, создание инклюзивной образовательной среды в профтехах.

Планируется ускорить процедуру утверждения стандартов на компетентностной основе, а также создать новые учебные материалы, в частности электронные, в соответствии с обновленными стандартами.

Выполнение программы продлится в течение 2022-2027 годов. Подать замечания и предложения к проекту можно до 17 мая 2021 года.

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По материалам Закон и Бизнес
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