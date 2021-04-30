Украина до 2023 года планирует построить мост в Молдову через Днестр

Украина планирует построить мост через Днестр в Молдову до 2023 года.

Об этом сообщил «Укравтодор» в Facebook.

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Тендер на проектирование и строительство моста, который должен стать основой новой автомагистрали между Киевом и Кишиневом, объявили на Prozorro.

Мост будет построен в окрестностях приграничных населенных пунктов Ямполь (Украина) и Косеуц (Молдова).

Кроме моста, нужно будет построить 1,6 км подхода со стороны Украины и 5 км со стороны Молдовы.

Ожидаемая стоимость строительства составляет 3,4 млрд грн.

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