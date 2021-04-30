На Львовщине за год планируют отремонтировать 42 дороги

Во Львовской области в рамках программы Президента «Большая стройка» за год планируют отремонтировать 42 дороги, на половине из них работы уже начаты.

Об этом на брифинге «Ремонт дорог 2021: реализация масштабной президентской программы „Большая стройка“» сообщил заместитель главы Львовской ОГА Юрий Бучко.

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«На 2021 год на дороги общего пользования местного значения, находящиеся на балансе департамента дорожного хозяйства, по состоянию на сегодня выделено 1 млрд 167 млн грн. За эти средства мы планируем отремонтировать 42 дороги — где-то в полном объеме, где-то частично», — проинформировал Бучко.

По его словам, сейчас уже ведутся работы на 21 объекте: 17 дорогах общего значения и четырех коммунальных. Дорогу в Подбужье в ближайшие дни должны ввести в эксплуатацию, сказал Бучко.

В целом планируется, что в этом году будет введено в эксплуатацию 90 км новых дорог, отремонтировано около 200 км.

Заместитель главы ОГА отметил, что две недели назад для области было предусмотрено дополнительное финансирование в размере 162 млн грн.

На Львовщине есть 6600 км дорог местного значения и около 2 тыс. км дорог государственного значения.

Также на Львовщине в этом году планируется провести капитальные ремонтные работы на около 50 мостовых переходах и путепроводах, в основном в Карпатах.

Всего в пределах Карпатского круга ремонта требуют около 30 мостов, в этом году работы начнутся на трех. Также он проинформировал, что в конце июня планируют ввести в эксплуатацию самый длинный мост Западной Украины — через реку Стрый в селе Крушельница Сколевского района. Начнут и строительство моста на дороге Мшанец — Стрелки.

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