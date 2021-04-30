Зарплаты будут расти: директор рекрутинговой компании дал прогноз

Директор рекрутинговой компании Виталий Михайлов в эфире программы «Сегодня Утро» на телеканале «Украина 24» объяснил, почему в Украине растет средняя зарплата.
«Я промониторил сайты поиска работы, сейчас 77 тысяч вакансий. Для сравнения: год назад во время пандемии коронавируса было 20 тысяч вакансий. Средняя зарплата в Украине, в частности в Киеве, возросла. За прошлый год официальная зарплата выросла на 10%. Безработица выросла, сократили 600 тыс. человек, но зарплата выросла», — отметил эксперт.
Он объяснил, почему средняя зарплата возросла.
«Во-первых, из-за инфляции. Жизнь стала дороже — и зарплаты выросли. Во-вторых, сейчас ситуация изменилась, если в прошлом году был рынок соискателя, то нынешний год — это уже рынок работодателя. И мы вернулись к допандемийной ситуации, когда работодатель выбирал человека на работу, а соискатель выбирает, в какой компании работать. Соответственно, вот вам и рост зарплаты. Зарплаты будут расти и дальше, несмотря на безработицу, не хватает рабочих рук как неквалифицированных, так и квалифицированных», — заявил Михайлов.
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