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Зарплаты будут расти: директор рекрутинговой компании дал прогноз

Зарплаты будут расти: директор рекрутинговой компании дал прогноз

Директор рекрутинговой компании Виталий Михайлов в эфире программы «Сегодня Утро» на телеканале «Украина 24» объяснил, почему в Украине растет средняя зарплата.

«Я промониторил сайты поиска работы, сейчас 77 тысяч вакансий. Для сравнения: год назад во время пандемии коронавируса было 20 тысяч вакансий. Средняя зарплата в Украине, в частности в Киеве, возросла. За прошлый год официальная зарплата выросла на 10%. Безработица выросла, сократили 600 тыс. человек, но зарплата выросла», — отметил эксперт.

Он объяснил, почему средняя зарплата возросла.

«Во-первых, из-за инфляции. Жизнь стала дороже — и зарплаты выросли. Во-вторых, сейчас ситуация изменилась, если в прошлом году был рынок соискателя, то нынешний год — это уже рынок работодателя. И мы вернулись к допандемийной ситуации, когда работодатель выбирал человека на работу, а соискатель выбирает, в какой компании работать. Соответственно, вот вам и рост зарплаты. Зарплаты будут расти и дальше, несмотря на безработицу, не хватает рабочих рук как неквалифицированных, так и квалифицированных», — заявил Михайлов.

Справка Finance.ua:

  • Аналитики кадрового портала grc.ua провели исследование средних заработных плат в пяти крупнейших городах Украины.
  • По данным Госстата, средняя заработная плата штатного работника в Украине в марте 2021 года составила 13 612 гривен. Это на 1063 гривны больше по сравнению с февралем.
  • При этом по данным одного из сайтов поиска работы, в марте 2021 года на территории Украины большинство работодателей предлагали заработную плату в размере 11 000−15 000 грн.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

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По материалам Сегодня
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