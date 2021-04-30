Кабинет электронного суда интегрируют с подсистемой защищенной видеоконференцсвязи

Государственное предприятие “Информационные судебные системы” сообщило, что реализован первый этап интеграции Кабинета электронного суда с подсистемой защищенной видеоконференцсвязи.
Об этом говорится на официальном сайте ГП «ИСС».
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«Государственное предприятие «Центр судебных сервисов» 30.04.2021 года реализовало первый этап интеграции подсистем Электронный суд и защищенной видеоконференцсвязи.
Теперь вход в систему видеоконференцсвязи осуществляется через кабинет электронного суда по ссылке “Видеосвязь”.
Для принятия участия в судебном заседании пользователю необходимо лишь дождаться и подтвердить приглашение суда», – сказано в сообщении.
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