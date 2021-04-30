Госказна опустела почти на четверть

Остатки средств на едином казначейском счете на начало мая снизились до 23 млрд грн, уменьшившись за месяц почти на четверть.
Об этом сообщает Госказначейство.
По данным казначейства, на едином казначейском счету по состоянию 1 мая 2021 года осталось 23 млрд 71,2 млн грн.
Тогда как на 1 апреля на ЕКС было 30,1 млрд грн. То есть, за месяц остатки на едином казначейском счете уменьшились на 23,5%.
В то же время, если сравнить объем остатков с цифрой на начало мая 2020 года, то сумма больше на 5,44 млрд грн, или 30,85%.
Минимальный остаток средств на едином казначейском счете с начала 2021 года составил 12 млрд грн на 1 января, максимальный — 30,1 млрд грн на 1 апреля.
В 2020 году минимум на ЕКС был 10,517 млрд грн по состоянию на 1 апреля, максимально — 75,701 млрд грн по состоянию на 1 июля.
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