НАПК направило в суд 14 админпротоколов на экс-главу ГФС

Национальное агентство по предупреждению коррупции составило и направило в суд 14 административных протоколов на бывшего главу Государственной фискальной службы Дениса Гутенко.
Об этом информирует НАПК.
«По признакам нарушения требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов составлены и направлены в суд протоколы по Дениса Гутенко, и. о. главы Государственной фискальной службы Украины (на момент совершения правонарушения) (14 протоколов)», — говорится в сообщении.
Как отмечается, в целом НАПК за неделю составило и направило в суды 28 административных протоколов. Из них 11 протоколов касались несвоевременной подачи декларации без уважительных причин, в том числе в отношении бывшего и. о. директора Национального агентства по аккредитации Игоря Янчева.
В свою очередь, ввиду нарушения порядка подачи финансовой отчетности политических партий были составлены протоколы в отношении представителей таких партий: «Конгресс украинских националистов» (руководитель — Степан Брацюнь) «Партия ветеранов Афганистана» (руководитель — Сергей Червонопиский); «Слуга народа» (уполномоченное лицо — Анатолий Остапенко).
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