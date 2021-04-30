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СБУ разоблачила должностных лиц «Укрзализныци», которые присвоили 1 млн грн зарплаты работников

СБУ разоблачила должностных лиц «Укрзализныци», которые присвоили 1 млн грн зарплаты работников

СБУ заблокировала схему хищения бюджетных денег в семи структурных подразделениях АО «Укрзализныця», находящихся в Харьковской области. Участники аферы присваивали средства госпредприятия через безосновательное начисление заработных плат и других соцвыплат. По предварительным оценкам, государство понесло убытки почти на 1 млн грн.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Следствие установило, что незаконный механизм организовали несколько должностных лиц структурных подразделений регионального филиала «Южная железная дорога».

Установлено, что чиновники начисляли зарплату работникам, которые фактически не находились на рабочих местах. Для этого участники схемы вносили недостоверные сведения в табели учета рабочего времени, а также оформляли фиктивные больничные. Начисленную за время пребывания в «отпуске» зарплату работники должны были отдавать должностным лицам.

Во время обысков рабочих мест участников аферы правоохранители обнаружили магнитные носители информации, компьютерную технику, документы и черновые записи с доказательствами незаконной деятельности.

В рамках уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины ведутся следственно-оперативные действия. Решается вопрос о сообщении организаторам схемы о подозрении.

По материалам Finance.UA
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