Строительство линии скоростного трамвая в центр Киева могут начать в 2022 году

Столичные власти могут начать строительство линии Правобережного скоростного трамвая от улицы Старовокзальной до Дворца спорта с середины 2022 года.

Об этом рассказал заместитель министра финансов Александр Кава в интервью агентству «Интерфакс — Украина», сообщает пресс-служба министерства.

«В апреле мы получили согласие от Всемирного банка на финансирование проекта. Надеюсь, до конца года у городских властей будет готова проектная документация, и соглашение с ВБ о финансировании новой линии трамвая. Строительство, по оптимистическому сценарию, может начаться в середине 2022 года. Такой объект можно построить за полтора года», — сказал Кава.

Он добавил, что сейчас киевская власть готовит технико-экономическое обоснование и проектную документацию для продолжения линии Правобережного скоростного трамвая в центр столицы. По словам Кавы, новый пакет документов для Всемирного банка и получения кредита уже готов.

«Для меня лично это очень важный проект, поскольку разговоры о восстановлении трамвайной линии от ул. Старовокзальной до Дворца спорта велись годами, но наконец-то он сдвинулся с места», — добавил Кава.

Заместитель министра отметил, что функция Минфина заключается в обеспечении финансирования, а тендеры и отбор подрядчика — это уже полномочия киевской власти.

Напомним, по словам заместителя главы КГГА Александра Густелева, объявлены открытые торги на разработку проектной документации строительства трамвайной линии от ул. Старовокзальной до станции метро «Дворец спорта» с заездом на вокзальную площадь. Конечный срок подачи тендерных предложений — 20 мая.

Проектные предложения будут разрабатывать за счет местного бюджета. А непосредственно строительство трамвайной линии до станции метро «Дворец спорта» будет финансироваться за счет Всемирного банка.

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