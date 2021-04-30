НБУ утвердил подход к стресс-тестированию банков в 2021 году

Национальный банк утвердил методологию стресс-тестирования банков в 2021 году, которое начинается в мае.
Об этом сообщил регулятор.
Учитывая то, что в 2020 году банки прошли через кризисные явления, предположение неблагоприятного сценария НБУ для стресс-тестирования умеренно негативное, однако достаточное, чтобы оценить устойчивость банковского сектора к глубоким и затяжным кризисам.
В частности, в первый год неблагоприятного макроэкономического сценария предполагается снижение ВВП на 2,2%. С другими предположениями изменений макроэкономических показателей для стресс-тестирования в 2021 году можно ознакомиться по ссылке. Также уже традиционно стресс-тест будет предполагать реализацию кредитного и рыночного (процентного и валютного) рисков.
Кредитный риск будет оцениваться индивидуально по значительным займа крупным корпоративным должникам, а по остальным займам – на групповой основе. По неблагоприятному сценарию предполагается, что около 10-15% гривневых кредитов станут неработающими.
Процентный риск в неблагоприятном сценарии реализуется из-за роста депозитных ставок и рыночных ставок доходности по государственным и муниципальными ценными бумагами. Учет в стресс-тестировании негативного влияния макроусловий на доходность и соответственно стоимость долговых ценных бумаг является нынешней новацией в методологии стресс-тестирования.
Валютный риск будет возникать в случае несбалансированности валютной позиции банков и из-за предположения о девальвации гривны.
Влияние на банки регуляторных изменений, запланированных на ближайшие три года, в стресс-тестировании будет оцениваться отдельно. Это позволит своевременно оценить потенциальные последствия новаций для банков и избежать двойного учета этого эффекта.
По результатам стресс-тестирования для банков будет определен необходимый уровень достаточности капитала, что позволит обезопасить его от нарушения нормативных требований и неплатежеспособности даже в кризисных условиях.
Если рассчитанный необходимый уровень достаточности капитала банка окажется выше, чем фактическое значение показателя, банку нужно будет составить программу капитализации/реструктуризации. Выполнение программы должно обеспечить достижение установленного необходимого уровня достаточности капитала.
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