Uber сократил ущерб почти в девять раз после продажи подразделения беспилотных авто

По итогам первого квартала 2021 года компания Uber сократила чистый убыток в 8,9 раза по сравнению с четвертым кварталом 2020 года, передает CNBC.
Чистый убыток Uber составил $108 млн против $968 млн по итогам четвертого квартала 2020-го. Отмечается, что компания смогла снизить убытки в результате продажи своего подразделения беспилотных авто Advanced Technologies Group (ATG) за $1,6 млрд.
В декабре прошлого года подразделение по разработке беспилотных авто приобрело стартап Aurora. При этом операционный убыток Uber все еще остается высоким и составляет более $1,5 млрд.
Скорректированный убыток по EBITDA составил $359 млн, что на $95 млн больше, чем в предыдущем квартале.
Общая выручка Uber по итогам квартала составила $2,9 млрд. При этом выручка от сервисов доставки выросла с $853 млн до $1,7 млрд. В частности выручка от сегмента доставки еды Uber Eats выросла на 28%.
По итогам первого квартала на платформе работает около 3,5 млн водителей и курьеров. Это все еще на 22% меньше, чем год назад, но на 4% больше, чем в предыдущем квартале. В Uber планируют потратить $ 250 млн на единовременное поощрение водителей, чтобы увеличить штат.
Количество посещений платформы Uber в сравнении с прошлым кварталом не изменилось и составило 1,45 млрд. Это на 13% ниже аналогичного показателя прошлого года.
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