Румыния передаст Украине 100 тысяч доз COVID-вакцины AstraZeneca

Правительство Румынии передаст Украине и Молдове по 100 тыс. доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом заявил на пресс-конференции премьер-министр Румынии Флорин Кицу, передает румынское информагентство Actmedia.

«На сегодняшней встрече мы утвердили проект решения о предоставлении еще 100 000 доз вакцины AstraZeneca Молдове, а также приготовили детали для предоставления 100 000 доз вакцины Украине», — сказал премьер Румынии.

Ранее президент Молдовы Мая Санду заявила, что Румыния планирует продать Молдове еще 200 тыс. доз вакцины.

Напомним, 24 апреля Украина получила от глобальной инициативы COVAX 367 тыс. доз вакцины AstraZeneca южнокорейского производства, 16 апреля Украина получила от COVAX 117 тыс. доз вакцины разработки Pfizer.

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