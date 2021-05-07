Бесплатный безлимит Google Фото вскоре исчезнет

Компания Google вскоре прекратит предоставлять бесплатное неограниченное пространство для хранения фотографий в «высоком качестве» в Google Photos (Google Фото).

Как Google объявила ещё в ноябре 2020 года, с 1 июня 2021 года новые фотографии и видео начнут учитываться при загрузке в хранилище учётной записи Google — 15 ГБ будет предоставлено бесплатно, а за больший объём придётся доплатить, купив подписку Google One.

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Поскольку для фото и видео, загруженных до 1 июня, объём не ограничен, пользователям стоит заранее озаботиться сохранением в Google Photos всех своих драгоценных памятных моментов.

Впрочем, для одной категории пользователей всё останется по-прежнему. Владельцы Pixel 5 и других моделей серии Pixel смогут загружать с этих смартфонов неограниченное количество фотографий и видео в высоком качестве в бесплатное хранилище.

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