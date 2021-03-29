Google изменил дату отмены безлимитных звонков в Google Meet

Компания Google сообщила, что пока не будет вводить 60-минутный лимит звонков для бесплатных пользователей Google Meet. Это должно было произойти в конце марта, однако теперь ограничение отложили до 30 июня. До этого времени каждый, кто использует бесплатную версию сервиса, сможет совершать звонки продолжительностью до 24 часов, что Google называет «безлимитным».

Это уже второй раз Google откладывает введение ограничений на звонки в Google Meet с момента открытия сервиса для бесплатных пользователей в апреле 2020 года. Вначале 60-минутный лимит должен был заработать в конце сентября. Но компания отложила этот процесс до марта, когда стало ясно, что большинство людей не смогут присутствовать на праздниках со своими близкими.

Google не объяснил, почему он снова отложил процесс лимита, но, вероятно, это связано с очередной волной пандемии. С такой ситуацией в мире вполне возможно, что компания снова перенесет дату введения лимита.