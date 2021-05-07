Как правильно совершать платежи для погашения кредита в неплатежеспособном банке

Если банк, в котором у вас есть кредит, признается неплатежеспособным и переходит под управление Фонда гарантирования вкладов, следует продолжать выполнять свои долговые обязательства.

Об этом сообщает ФГВФЛ.

Зачем это? В таком случае вы сохраните свою кредитную историю, а средства, которые будут поступать от погашения кредита, банк будет направлять на расчет со своими кредиторами.

Куда платить:

в случае если это временная администрация, платежи в погашение кредита производятся на реквизиты банка, указанные в кредитном договоре;

если же происходит полная ликвидация банка, чтобы погасить кредит, платежи следует проводить на накопительный счет, открываемый в НБУ .

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Информация об актуальных накопительных счетах всегда размещается на сайте Фонда гарантирования вкладов или на сайте банка.

Способы оплаты:

наличными через кассы головного офиса или любого отделения неплатежеспособного банка;

в отделении любого действующего банка;

через онлайн-сервисы действующих банков;

наличными через платежные терминалы.

В ФГВФЛ отмечают, что признание банка неплатежеспособным и вывод его с рынка не означают автоматическое прекращение обязательств, предусмотренных кредитными договорами. Своевременное обслуживание долга позволит вам сохранить кредитную историю, а банку – рассчитаться с кредиторами.

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