Как правильно совершать платежи для погашения кредита в неплатежеспособном банке

Если банк, в котором у вас есть кредит, признается неплатежеспособным и переходит под управление Фонда гарантирования вкладов, следует продолжать выполнять свои долговые обязательства.
Об этом сообщает ФГВФЛ.
Зачем это? В таком случае вы сохраните свою кредитную историю, а средства, которые будут поступать от погашения кредита, банк будет направлять на расчет со своими кредиторами.
Куда платить:
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Информация об актуальных накопительных счетах всегда размещается на сайте Фонда гарантирования вкладов или на сайте банка.
Способы оплаты:
В ФГВФЛ отмечают, что признание банка неплатежеспособным и вывод его с рынка не означают автоматическое прекращение обязательств, предусмотренных кредитными договорами. Своевременное обслуживание долга позволит вам сохранить кредитную историю, а банку – рассчитаться с кредиторами.
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